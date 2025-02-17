Вестник Кавказа

Человек попал под поезд в Казахстане

Человек попал под поезд в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Мангистауской области Казахстана произошло ЧП, пешеход попал под поезд. Пострадавший госпитализирован. Полиция установит обстоятельства произошедшего.

Поезд наехал на человека в Казахстане, происшествие имело место возле станции Боранкул в Мангистауской области.

В КЖД отметили, что пешеход пересекал пути в неустановленном месте.

"Мужчина доставлен в районную больницу станции Бейнеу. Информация о происшествии передана в Линейный отдел полиции станции Мангистау"

– КЖД

Инцидент случился вечером в пятницу 28 февраля. Жителей Казахстана призвали соблюдать осторожность на железной дороге.

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