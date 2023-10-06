Человек подорвался на мине в Тертерском районе

Опубликовано: 18:15, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минный террор Армении в Азербайджане унес жизнь еще одного человека. Подорвавшись на мине, погиб житель Тертерского района.

Еще одна трагедия, связанная с армянскими минами, произошла в Азербайджане. Подробности рассказали в МВД АР.

Сегодня примерно в 17.00 по местному времени (16.00 мск) мужчина 1989 г.р., проживающий в селе Гасангая Тертерского района, подорвался на противопехотной мине.

ЧП случилось в селе Чайлы, расположенном в том же районе.

Правоохранители ведут расследование.

Как сообщает Trend, погибший подорвался на мине уже второй раз, как сам рассказал несколько дней назад, 9 марта текущего года он пострадал от мины в том же селе Чайлы. Тогда ему пришлось ампутировать левую ногу.

Работы по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана

Агентство по разминированию продолжает работы по очистке от мин освобожденных земель Азербайджана. Только за сентябрь 2023 года в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было найдено и обезврежено 689 мин, в том числе 242 противопехотных и 447 противотанковых. Кроме того, саперы обезвредили 909 неразорвавшихся боеприпасов.

В общей сложности за прошлый месяц были проверены более 4,5 тыс га освобожденных территорий.