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Чечня примет фестиваль бега по пересеченной местности

Чечня примет фестиваль бега по пересеченной местности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Любители бега по пересеченной местности стартуют от озера Кезеной-Ам в Чечне 7 октября. Им предстоит добраться до курорта «Ведучи».

В начале октября Чечня станет местом притяжения любителей пробежаться по пересеченной местности. Для них 7 и 8 октября стартует фестиваль Chechnya Wild Trail. Старт забегу дадут у озера Кезеной-Ам, финишная лента будет ждать победителей у курорта «Ведучи».

Организаторы мероприятия сообщили, что фестиваль уже пользуется повышенным вниманием – заявки приняты от 700 спортсменов-любителей.

«Старт планируется от озера Кезеной-Ам, а финишируют спортсмены у подножия горнолыжного комплекса „Ведучи“. Мероприятие соберет участников из разных уголков России. Интерес повышенный к этому мероприятию»

– организаторы мероприятия

По словам главы республики, в настоящее время Чечня переживает туристический бум – только в первые дни осени республику посетило несколько сотен тысяч туристов.

Ранее сообщалось о том, что постепенно республика превращается в центр притяжения туристов. В частности, планируется, что в этом, 2023 году, турпоток в Чечню вырастет на 30% по сравнению с прошлогодними показателями.

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