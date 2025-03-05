Часть жителей пяти городов Ставрополья остались без воды

Сегодня вечером на магистральном водопроводе на Ставрополье произошла крупная авария, из-за которой было нарушено водоснабжение жителей пяти крупных населенных пунктов в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Часть жителей и гостей ряда городов региона Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае встретили вечер без воды – причиной тому стала авария на магистральном водопроводе, коммунальщики временно ограничили водоснабжение, сообщила пресс-служба "Ставрополькрайводоканала".

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе от Кубанских ОСВ до главной насосной станции ограничена подача воды для части абонентов Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, ст. Ессентукской и близлежащих населенных пунктов"

- "Ставропольводоканал"

На место аварии немедленно прибыли бригады аварийных служб, сейчас устранением аварии занимаются 11 человек и 4 единицы техники, однако ночь жителям все же придется провести без воды, передает "Интерфакс".

Завершить ремонтные работы планируется завтра к полудню, на это время для жителей будет организован подвоз воды автоцистернами, сообщили в пресс-службе водоснабжающей компании.