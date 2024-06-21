Чайный дом ждет туристов в Джейрахском районе Ингушетии

В Джейрахском районе Ингушетии откроется чайный дом. Здесь можно будет отведать ароматный напиток и приобрести собранные в горах лекарственные травы и травяные чаи.

Ингушетия привлекала туристов горными пейзажами, традиционными ремеслами и гостеприимством местных жителей. Однако в последние годы регион стал активно развивать туристическую инфраструктуру. Одним из интересных новшеств стало появление чайного дома в Джейрахском районе, который станет не только местом отдыха, но и позволит познакомиться с традиционными лекарственными травами и чаями региона.

Так, горные склоны Ингушетии считаются настоящим кладезем полезных растений. Здесь растут различные виды лекарственных трав, которые издавна используются местными жителями в народной медицине. Среди них можно выделить такие популярные виды, как шиповник, мелисса, пустырник, ромашка, тысячелистник и многие другие. Собранные в горах травы обладают уникальным составом, обогащенным витаминами, минералами и фитонцидами, способствующими укреплению здоровья и повышению иммунитета.

Чайный дом в Джейрахском районе предложит широкий ассортимент лекарственных трав для приобретения. В чайном доме посетители смогут не только насладиться чашечкой ароматного напитка, но и узнать о целебных свойствах различных видов трав, их правильном использовании и сочетании друг с другом.

«По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова в горном районе нашей республики создается чайный дом для реализации лекарственных трав и чая. По этому вопросу определен предприниматель, который начинает работу по обустройству своего помещения под чайный дом. На данный момент инвестор также занят регистрацией объекта»

– и. о. председателя комитета по туризму Ингушетии Магомед Цуроев