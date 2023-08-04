РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Бывший ставропольский замминистра условно наказан за мошенничество

Бывший ставропольский замминистра условно наказан за мошенничество
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Судьи признали виновным бывшего заместителя министра имущества Ставрополья Алексея Гриценко, но приговор экс-чиновнику оказался очень мягким: ему дали четыре года условно.

Четыре года условно – такое наказание бывшему замминистра имущества Ставропольского края Алексею Гриценко за мошенничество на 5,4 миллиона зачитал суд сегодня, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Приговором Ленинского районного суда города Ставрополя злоумышленники признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Гриценко назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года"

- УФСБ России

Достаточно мягкие наказания получили и восемь его подельников - условные сроки от 2,5 до 3,5 лет, передает "Интерфакс"

Как выяснило следствие, злоумышленники скупали жилую недвижимость, которая не соответствовала требованиям госконтрактов, или завышали их стоимость.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.

В Армении вызвана в прокуратуру вся семья Кочаряна

В Армении вызвана в прокуратуру вся семья Кочаряна

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
645 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version