Бывший ставропольский замминистра условно наказан за мошенничество

Опубликовано: 19:40, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Судьи признали виновным бывшего заместителя министра имущества Ставрополья Алексея Гриценко, но приговор экс-чиновнику оказался очень мягким: ему дали четыре года условно.

Четыре года условно – такое наказание бывшему замминистра имущества Ставропольского края Алексею Гриценко за мошенничество на 5,4 миллиона зачитал суд сегодня, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Приговором Ленинского районного суда города Ставрополя злоумышленники признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Гриценко назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года"

- УФСБ России

Достаточно мягкие наказания получили и восемь его подельников - условные сроки от 2,5 до 3,5 лет, передает "Интерфакс"

Как выяснило следствие, злоумышленники скупали жилую недвижимость, которая не соответствовала требованиям госконтрактов, или завышали их стоимость.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.