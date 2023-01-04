Бывший McDonald's в Казахстане еще раз сменил название

Бывшая сеть Макдональдс в Казахстане продолжает работать над новым брендом. Сегодня у ресторанов поменялось имя, сеть переименовали в I'M.

В четвертый раз за год в Казахстане поменялось название сети ресторанов фаст-фуда, ранее работавших под брендом McDonald's.

"Хочется, чтобы каждый, кто к нам пришел, сказал: "Я важен, мое маленькое или большое событие важно". Таким образом родилось название"

– креативный директор агентства Seed Наиль Муратов

Новое название сети - I'M, а слоган - "I'm – я открыт".

Всего в Казахстане 24 ресторана сети. , что демонстрирует открытость компании.

В 2022 году McDonald's приостановили работу, в начале 2023 года снова открылись, но без какого-либо названия. Затем у заведений появились вывески "Біз ашықпыз/Мы открыты", в конце лета каждый ресторан получил свое имя, в честь преданных сотрудников: "Мен Араймын" (Я - Арай), "Мен Даниярмын" (Я - Данияр) и другие. Сегодня вывески снова поменялись.

"Это я. Да, тот самый, который всегда открыт. Я немного изменился, но я по-прежнему лучший в своем деле и всегда остаюсь собой. Даже с новым именем"

– проморолик сети

Характерные для McDonald's цвета сохранены в новой вывеске: буквы I'M выполнены в желтом цвете, а апостроф заменен на сердце красного цвета.