Бывший голкипер "Анжи" и "Краснодара" нашел новый клуб

Вратарь Юрий Дюпин подписал контракт с футбольным клубом "Сочи". Голкипер известен по выступлениям за "Анжи", Рубин" и "Краснодар".
Чемпион России по футболу в составе "Краснодара" голкипер Юрий Дюпин перебрался в футбольный клуб "Сочи", сообщает пресс-служба команды с черноморского побережья.
Соглашение с российским вратарем заключено до конца сезона 2025-2026. Дюпин в прошедшем сезоне защищал цвета "Краснодара" с которым стал чемпионом России.
Россиянин покинул состав "черно-зеленых" по окончании минувшего сезона. Помимо игр за "быков", голкипер выступал за махачкалинский "Анжи" и казанский "Рубин".