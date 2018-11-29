Вестник Кавказа

Бывший голкипер "Анжи" и "Краснодара" нашел новый клуб

Бывший голкипер "Анжи" и "Краснодара" нашел новый клуб
© Фото: пресс-служба “Краснодара“
Вратарь Юрий Дюпин подписал контракт с футбольным клубом "Сочи". Голкипер известен по выступлениям за "Анжи", Рубин" и "Краснодар".

Чемпион России по футболу в составе "Краснодара" голкипер Юрий Дюпин перебрался в футбольный клуб "Сочи", сообщает пресс-служба команды с черноморского побережья.

Соглашение с российским вратарем заключено до конца сезона 2025-2026. Дюпин в прошедшем сезоне защищал цвета "Краснодара" с которым стал чемпионом России.

Россиянин покинул состав "черно-зеленых" по окончании минувшего сезона. Помимо игр за "быков", голкипер выступал за махачкалинский "Анжи" и казанский "Рубин".

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