Вестник Кавказа

Бывший электрозавод горит в Москве – есть пострадавшие

Бывший электрозавод горит в Москве – есть пострадавшие
© Фото: скриншот видео МЧС России
Крупный пожар пылает в здании бывшего электрозавода в восточной части Москвы: несколько человек пострадали, спасены и эвакуированы около 200 находившихся в здании взрослых и детей, и эти данные неокончательные.

Здание бывшего электрозавода горит на востоке Москвы – недавно оно было восстановлено, и в нем действуют различные студии и творческие мастерские, поэтому в момент возгорания внутри находились взрослые и дети.

Как сообщили в столичном управлении МЧС, открытое пламя наблюдается на втором этаже, а с третьего и четвертого валит черный дым. В общей сложности в здании пять этажей.

По последним данным, огонь разошелся на площади 300 кв м.

МЧС России сообщает, что из здания были эвакуированы около 120 человек, спасены 80 человек. При этом внутри все еще остаются люди.

В депздраве Москвы уточнили, что трое пострадавших были доставлены в больницу, диагноз – отравление продуктами горения, передает "Интерфакс". Их жизни вне опасности.

Что касается причины пожара, то в оперативных службах рассказали, что пока рассматриваются несколько версий. В их числе – неполадки с проводкой или слишком большая на нее нагрузка, передает ТАСС.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1160 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первый самолет приняли в аэропорту Сухума сегодня

Первый самолет приняли в аэропорту Сухума сегодня

Встреча глав парламентских комитетов ОДКБ пройдет без Армении

Встреча глав парламентских комитетов ОДКБ пройдет без Армении

Происшествие в горах КБР: москвичка заблудилась и была спасена

Происшествие в горах КБР: москвичка заблудилась и была спасена

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Азербайджан примет участие в конкурсе &quot;Интервидение-2025&quot; в Москве

Азербайджан примет участие в конкурсе "Интервидение-2025" в Москве

Взрыв в Москве прогремел в ЖК &quot;Алые паруса&quot;

Взрыв в Москве прогремел в ЖК "Алые паруса"

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Крупный пожар охватил хостел на северо-западе Москвы

Крупный пожар охватил хостел на северо-западе Москвы

Ашхабад продлил ограничения на полеты в Москву

Ашхабад продлил ограничения на полеты в Москву

Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы