Бывший электрозавод горит в Москве – есть пострадавшие

Крупный пожар пылает в здании бывшего электрозавода в восточной части Москвы: несколько человек пострадали, спасены и эвакуированы около 200 находившихся в здании взрослых и детей, и эти данные неокончательные.

Здание бывшего электрозавода горит на востоке Москвы – недавно оно было восстановлено, и в нем действуют различные студии и творческие мастерские, поэтому в момент возгорания внутри находились взрослые и дети.

Как сообщили в столичном управлении МЧС, открытое пламя наблюдается на втором этаже, а с третьего и четвертого валит черный дым. В общей сложности в здании пять этажей.

По последним данным, огонь разошелся на площади 300 кв м.

МЧС России сообщает, что из здания были эвакуированы около 120 человек, спасены 80 человек. При этом внутри все еще остаются люди.

В депздраве Москвы уточнили, что трое пострадавших были доставлены в больницу, диагноз – отравление продуктами горения, передает "Интерфакс". Их жизни вне опасности.

Что касается причины пожара, то в оперативных службах рассказали, что пока рассматриваются несколько версий. В их числе – неполадки с проводкой или слишком большая на нее нагрузка, передает ТАСС.