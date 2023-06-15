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Бывшие фабрики IKEA возобновили выпуск мебели

Бывшие фабрики IKEA возобновили выпуск мебели
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский мебельные производства, ранее выпускавшие мебель IKEA, снова начинают работать. Продукцию можно будет купить в России, также планируются поставки за рубеж.

Экс-фабрики IKEA возвращаются к работе, они будут производить качественную мебель для внутреннего рынка и на экспорт.

"Они были остановлены, сейчас они возобновляют свою работу, и, конечно, будет производиться очень хорошая, качественная мебель для взыскательного российского потребителя. Но, я думаю, что и на внешние рынки она также будет поставляться"

– замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

Он уточнил в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ, что персонал фабрик остался прежним, это высококвалифицированные кадры.

Шведская IKEA ушла из России в прошлом году, в феврале этого года две мебельных фабрики IKEA приобрела компания "Лузалес". Она будет выпускать мебель с названиями на языке коми.

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