Бывшему замглавы МИД Армении придется ответить за коррупцию

Посол Армении в европейских странах, а также бывший заместитель главы армянского внешнеполитического ведомства Авет Адонц оказался в центре коррупционного скандала – работая на высоких постах, он приобрел долю в нескольких компаниях, недвижимость в столице и "заработал" больше $200 тыс, сообщили в Генпрокуратуре страны.
Надзорное ведомство потребовало в судебном порядке конфисковать имущество у предприимчивого экс-чиновника, сообщает Sputnik Армения.
"Антикоррупционный суд принял в производство очередной иск Генпрокуратуры о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение"
- Генпрокуратура Армении
Теперь экс-чиновника ждет суд, который установит правомочность получения им доли в 3 компаниях, объекта недвижимости в Ереване и денежных средств в 90 млн драмов (чуть меньше $235 тыс).
Иск о конфискации незаконного имущества уже направлен в суд управлением по делам о конфискации надзорного ведомства, говорится в сообщении.