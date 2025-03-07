Бывшему замглавы МИД Армении придется ответить за коррупцию

Генеральная прокуратура Армении потребовала в судебном порядке изъять у экс-замглавы МИД Армении Авета Адонца недвижимость и денежные средства, приобретенные и полученные незаконно.

Посол Армении в европейских странах, а также бывший заместитель главы армянского внешнеполитического ведомства Авет Адонц оказался в центре коррупционного скандала – работая на высоких постах, он приобрел долю в нескольких компаниях, недвижимость в столице и "заработал" больше $200 тыс, сообщили в Генпрокуратуре страны.

Надзорное ведомство потребовало в судебном порядке конфисковать имущество у предприимчивого экс-чиновника, сообщает Sputnik Армения.

"Антикоррупционный суд принял в производство очередной иск Генпрокуратуры о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение"

- Генпрокуратура Армении

Теперь экс-чиновника ждет суд, который установит правомочность получения им доли в 3 компаниях, объекта недвижимости в Ереване и денежных средств в 90 млн драмов (чуть меньше $235 тыс).

Иск о конфискации незаконного имущества уже направлен в суд управлением по делам о конфискации надзорного ведомства, говорится в сообщении.