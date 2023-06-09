Бывшего заместителя главы Пятигорска будут судить за превышение полномочий

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы города. Об этом рассказали 9 июня в ГУ МВД России по СКФО.
Там отметили, что мужчина незаконно выдал разрешение на строительство в горно-санитарной зоне.
"Бывший первый заместитель главы Пятигорска, в нарушение действующего законодательства, выходя за пределы предоставленных ему полномочий, незаконно согласовал проект постановления администрации города о выдаче коммерческой организации разрешения на строительство автосалона по улице Фабричной"
– сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что бывший замглавы города был осведомлен о запрете на размещение объектов на этой территории, которые не связаны с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.
В настоящее время фигурант находится под стражей.