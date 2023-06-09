Бывшего заместителя главы Пятигорска будут судить за превышение полномочий

Опубликовано: 16:57, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Пятигорске будут судить за превышение полномочий экс-заместителя главы города. В настоящее время он находится под стражей.

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы города. Об этом рассказали 9 июня в ГУ МВД России по СКФО.

Там отметили, что мужчина незаконно выдал разрешение на строительство в горно-санитарной зоне.



"Бывший первый заместитель главы Пятигорска, в нарушение действующего законодательства, выходя за пределы предоставленных ему полномочий, незаконно согласовал проект постановления администрации города о выдаче коммерческой организации разрешения на строительство автосалона по улице Фабричной"



– сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что бывший замглавы города был осведомлен о запрете на размещение объектов на этой территории, которые не связаны с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.

В настоящее время фигурант находится под стражей.