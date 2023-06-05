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100 незаконных Чебурашек обнаружили таможенники на Ставрополье

100 незаконных Чебурашек обнаружили таможенники на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Пятигорск из Москвы пытались провести 100 контрафактных Чебурашек. Незаконную поставку пресекли таможенники.

В автобусе, следовавшем из Москвы в Пятигорск, обнаружили контрафакт - 100 плюшевых Чебурашек. Незаконный товар изъят таможенниками в Ставропольском крае.

"Сотню контрафактных Чебурашек и 350 кг "брендовой" одежды нашли таможенники в автобусе, следовавшем в Пятигорск. Его остановили на федеральной трассе "Кавказ" Ставропольского края"

– Федеральная таможенная служба (ФТС)

Автобус, который перевозил поддельную одежду известных марок, в том числе Adidas и Nike и коробки с Чебурашками, прибыл в регион из столицы и направлялся в Пятигорск. По словам водителя, он перевозил товары с одного рынка на другой, документы на грузы у него отсутствуют. Таможня проводит проверку.

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