Бывшее имущество украинских олигархов в Крыму продадут с молотка

Ряд национализированных в Крыму объектов до конца года будут проданы на аукционах, сообщил сегодня на заседании крымского парламента председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.
Уже в июле планируется продажа двух гипермаркетов "Новацентр" в Симферополе, квартиры и нежилые помещения ООО "Эссокс Београд-Стари Град", а также недвижимое имущество пансионата в Евпатории, передает "Интерфакс".
Также до конца года с аукциона будет продано недвижимое имущество ООО "Энвил" в Ялте - апартаменты "Сон у моря" принадлежат дочери украинского бизнесмена Коломойского, имущество ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте, принадлежащего структурам украинского бизнесмена Рината Ахметова, имущество ООО "Транспорт Логистик" – это центр отдыха "Европа" в Партените, связан с Коломойским, уточнил Константинов.
"Всего до конца года от продажи вышеуказанного имущества в бюджет Республики Крым планируются поступления в размере не менее 1,9 млрд рублей"
- Владимир Константинов
На большей части объектов проведена инвентаризация и кадастровые работы. В отношении порядка 70% объектов недвижимости завершено оформление права собственности Республики Крым, - уточнил Константинов.
Напомним, Госсовет Крыма 24 мая национализировал 57 объектов недвижимого имущество иностранных физлиц и юрлиц, связанных с недружественными государствами.