Бывшее имущество украинских олигархов в Крыму продадут с молотка

Опубликовано: 12:00, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Имущество около 100 юридических и физических лиц, преимущественно украинских олигархов, национализированное в Крыму, до конца года будет продано с аукциона – продажи принесут бюджету региона как минимум 1,9 млрд рублей.

Ряд национализированных в Крыму объектов до конца года будут проданы на аукционах, сообщил сегодня на заседании крымского парламента председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

Уже в июле планируется продажа двух гипермаркетов "Новацентр" в Симферополе, квартиры и нежилые помещения ООО "Эссокс Београд-Стари Град", а также недвижимое имущество пансионата в Евпатории, передает "Интерфакс".

Также до конца года с аукциона будет продано недвижимое имущество ООО "Энвил" в Ялте - апартаменты "Сон у моря" принадлежат дочери украинского бизнесмена Коломойского, имущество ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте, принадлежащего структурам украинского бизнесмена Рината Ахметова, имущество ООО "Транспорт Логистик" – это центр отдыха "Европа" в Партените, связан с Коломойским, уточнил Константинов.

"Всего до конца года от продажи вышеуказанного имущества в бюджет Республики Крым планируются поступления в размере не менее 1,9 млрд рублей"

- Владимир Константинов

На большей части объектов проведена инвентаризация и кадастровые работы. В отношении порядка 70% объектов недвижимости завершено оформление права собственности Республики Крым, - уточнил Константинов.

Напомним, Госсовет Крыма 24 мая национализировал 57 объектов недвижимого имущество иностранных физлиц и юрлиц, связанных с недружественными государствами.