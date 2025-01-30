Вестник Кавказа

Бухгалтер школы-интерната похитила свыше 2 млн рублей в Дагестане

Бухгалтер школы-интерната похитила свыше 2 млн рублей в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело завели в Дагестане на бухгалтера школы-интерната. Ее подозревают в хищении крупной суммы денег.

В Дагестане будут судить женщину, занимающую должность главного бухгалтера в школе-интернате. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В пресс-службе СУ СКР по республике отметили, что женщина подозревается в служебном подлоге. За несколько лет ей удалось похитить более 2,2 млн рублей.

"По версии следствия, подозреваемая в 2022-2024 годах изготавливала подложные бухгалтерские документы и перечислила на свой банковский счет более 2,2 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению"

– СУСК

По данному факту завели уголовное дело.

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