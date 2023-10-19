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Британский премьер прибыл в Израиль

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Британский премьер начал визит в Израиль. Цель визита продемонстрировать мировому сообществу

Глава правительства Великобритании начал официальный двухдневный визит в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Здесь он проведет переговоры с президентом и премьером страны. Также у него состоится встреча с представителями семей похищенных граждан Израиля.

«Прежде всего, я здесь, чтобы выразить солидарность с народом Израиля. Вы пострадали от ужасного акта террора, и я хочу, чтобы вы знали, что Британия и я поддерживаем вас»

– Риши Сунак

Напомним, накануне в Израиль приезжал президент США. Джо Байден заверил главу израильского правительства в том, что США продолжат, в том числе, и военную поддержку еврейского государства.

Байден: США продолжат поддержку Израиля

Байден: США продолжат поддержку Израиля

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