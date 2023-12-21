Британия и США атаковали позиции хуситов в Йемене

Объединенные ВС Великобритании и США при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов в ночь на пятницу атаковали позиции йеменских повстанцев. Удары были нанесены после многочисленных атак кораблей и судов в Красном море стран, поддержавших Израиль.

В ночь на пятницу, 12 января, ВС Великобритании и США атаковали объекты йеменских мятежников – хуситов.

История вопроса

После начала очередной эскалации конфликта в Газе 7 октября, лидеры хуситов заявили о том, что участники движения будут наносить удары как по израильской территории, так и по всем судам и кораблям, поддерживающих еврейское государство стран в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

В частности, по словам президента США, атаки хуситов, фактически парализовали судоходство в Красном море.

«9 января хуситы предприняли крупнейшую на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей»

– Джо Байден

Далее американский лидер отметил, что удары наносились при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Хуситы, в свою очередь, пообещали предпринять ответные меры.

«Битва превзойдет воображение и ожидания США и Великобритании. Война открыта. Американцы и британцы пожалеют о своей агрессии и заплатят высокую цену»

– представитель йеменских хуситов Али аль-Кахум

Удары Великобритании и США по позициям хуситов

В ночь на 11 января вооруженные силы Великобритании и США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Сообщается о том, что удары наносились по объектам военной инфраструктуры повстанцев в городах Ходейда, Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дамар. Для нанесения ударов были задействованы корабли, подлодки и самолеты.

После нанесения ударов, главы США и Британии обратились к лидерам хуситов с требованием остановить атаки судов в Красном море, в противном случае, не исключены повторные атаки по позициям повстанцев.