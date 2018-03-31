Братьям Магомедовым из группы "Сумма" смягчили приговор

Московский городской суд несколько смягчил приговоры братьям Магомедовым, вынесенные по делу о хищении.
И Зиявудин, и Магомед будут отбывать наказание на полгода меньше, передает РИА Новости.
"Приговор Мещанского суда Москвы изменить… назначить Магомедову Зиявудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима"
– решение суда
Магомед изначально был приговорен к 18 годам строгого режима.
Братья в данный момент находятся в СИЗО. В заседании они участвовали по видеосвязи. Приговор сегодня вступает в законную силу.
Напомним, бизнесменов судили за создание преступного сообщества и хищение в особо крупных размерах – 11 млрд рублей. Они были взяты под стражу весной 2018 года, все их имущество также было арестовано.