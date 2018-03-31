Братьям Магомедовым из группы "Сумма" смягчили приговор

Суд немного уменьшил сроки заключения, к которым приговорены братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Совладельцы группы "Сумма" проведут их в колонии строгого режима.

Московский городской суд несколько смягчил приговоры братьям Магомедовым, вынесенные по делу о хищении.

И Зиявудин, и Магомед будут отбывать наказание на полгода меньше, передает РИА Новости.

"Приговор Мещанского суда Москвы изменить… назначить Магомедову Зиявудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима"

– решение суда

Магомед изначально был приговорен к 18 годам строгого режима.

Братья в данный момент находятся в СИЗО. В заседании они участвовали по видеосвязи. Приговор сегодня вступает в законную силу.

Напомним, бизнесменов судили за создание преступного сообщества и хищение в особо крупных размерах – 11 млрд рублей. Они были взяты под стражу весной 2018 года, все их имущество также было арестовано.