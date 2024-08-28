Борец из Азербайджана прошел в финал мирового первенства

Борец Джоджу Самедов вышел в финал чемпионата мира среди юношей до 20 лет. Классик одолел в полуфинале представителя Казахстана. Турнир проходит в Испании.

В Испании началось мировое первенство по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. В нем участвуют представители Азербайджана.

Борец-классик Джоджу Самедов прошел в финал, расправившись в 1/8 с представителем Сербии, а в четвертьфинале – с армянским спортсменом.

В полуфинале борец одолел казахстанского классика и прошел в финал, где встретится с представителем Кыргызстана.

Стоит добавить, что на чемпионате мира Азербайджан представляют 25 борцов. Турнир завершится 8 сентября.

