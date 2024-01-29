Более ста граждан Азербайджана проголосуют за президента в Молдове

Граждане Азербайджана смогут проголосовать в Молдове. Для этого в столице республики откроется избирательный участок.

В посольстве Азербайджана в Молдове создан и готов к работе избирательный участок. В среду, 7 февраля сюда придут около ста граждан Азербайджана и отдадут голос на выборах президента республики.

«Голосование на созданном в посольстве Азербайджана в Молдове избирательном участке номер 39 Наримановского первого избирательного округа номер 19 начнется в 08:00 по местному времени и завершится в 19:00 по местному времени»

– диппредставительство АР в Молдове

Отмечается, что участок отвечает всем необходимым нормам для свободного волеизъявления.