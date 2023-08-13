Боксеры завоевали для Азербайджана 10 медалей на Играх стран СНГ

На прошедших в Беларуси Играх стран СНГ азербайджанские боксеры стали обладателями 10 медалей различной пробы, сообщает пресс-служба Федерации бокса страны.
Серебро для Азербайджана принесли Айнур Микаилова (54 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Зия Гасанов (71 кг) и Фархад Шейдаев (75 кг).
Бронзой довольствовались Омар Асланлы (54 кг), Аслан Гулиев (63,5 кг), Лала Мадатова (48 кг), Айсу Исмайлова (50 кг), Нармин Ализаде (52 кг) и Гызбяс Искендер (60 кг).
Стоит добавить, что по итогам Игр в Беларуси Азербайджан расположился на четвертой строчке в командном зачете, завоевав в общей сложности 52 медали: 8 золотых, 14 серебряных и 30 бронзовых.
Лидером стала сборная России, которая на соревнованиях выиграла 124 золотых, 76 серебряных и 42 бронзовых наград – 242 медали.