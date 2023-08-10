Азербайджан завоевал 7 золотых медалей на Играх СНГ

Опубликовано: 9:50, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Игр стран СНГ

По итогам прошедшего дня Игр стран СНГ в Беларуси Азербайджан завоевал еще две золотые медали. Награды высшей пробы принесли борцы вольного стиля. Сейчас на счету Азербайджана 7 золотых медалей.

Азербайджан завоевал еще две золотые медали на проходящих в Беларуси Играх стран СНГ.

Награды высшей пробы в копилку сборной принесли борцы-вольники - Джабраил Гаджиев (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг). Обладателями серебряных медалей стали Айхан Абдуллазаде (9,00 стоун 8,48 фунт), Мурад Евлоев (70 кг) и Абдулджалил Шабанов (92 кг). Бронзой довольствовался Рашид Бабазаде (65 кг).

Сборная Армения добавила в свой медальный зачет три бронзовые награды. Борцы Норик Арутюнян (61 кг), Азат Карапетян (86 кг) и Сергей Саркисян (97 кг) в малых финалах одолели своих противников и стали призерами Игр стран СНГ.

Что касается сборной России, то она завоевала бронзу на турнире по пляжному футболу. В утешительной игре футболисты победили сборную Омана со счетом 7:3.

Сейчас на счету Азербайджана 7 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых медалей. Лучшей сборной на Играх остается Россия, которая завоевала 153 медали (77 золотых, 50 серебряных и 26 бронзовых). Сборная Армении имеет в своем активе одно золото, одно серебро и 4 бронзы.