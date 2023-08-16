"Боинги" Smartavia будут летать из Астрахани в Москву

Опубликовано: 11:18, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени между Астраханью и Москвой начнут летать самолеты еще одного российского авиаперевозчика - авиакомпания Smartavia планирует начать полеты уже с 5 сентября.

Новый авиаперевозчик – российский лоукостер Smartavia, который уже выполняет полеты по 67 направлениям в российские и зарубежные аэропорты, с 5 сентября добавляет в свое расписание еще один рейс – из Астрахани в Москву

Летать с столичный аэропорт Шереметьево будут самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров, а периодичность их полетов составит три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и пятницам, передает "АиФ Астрахань".

Билеты на новые авиарейсы уже появились на сайтах аэропорта и авиакомпании – их цена стартует от 3640 рублей в одну сторону.