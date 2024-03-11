Бизнесмены Кубани инвестируют в местную промышленность

На Кубани почти в три раза выросли частные инвестиции в развитие промышленного комплекса – интенсивное развитие региона внушает доверие у местных и не только представителей большого бизнеса.

Частные инвесторы все больше свободных средств инвестируют в развитие промышленного комплекса Кубани: только за прошедший 2023 год такие инвестиции в модернизацию промышленных предприятий региона выросли почти в три раза, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В минувшем году промпредприятия края привлекли в создание, расширение или модернизацию производств более 46 млрд рублей, всего за минувший год на Кубани запустили 9 новых производств, передает "АиФ-Юг".

"Более 70% от общего объема инвестиций в промышленность приходится на флагманские отрасли края – химическую и фармацевтическую. Рост дали предприятия формирующегося в Темрюкском районе кластера химпрома, а также запуск производства минеральных NPS-удобрений с элементарной серой в Белореченском. Кроме того, выросли инвестиции в фармацевтическую отрасль"

- Вениамин Кондратьев

Также частные инвесторы охотно вкладывали средства в производство стройматериалов – всего в отрасль было инвестировано 3,2 млрд рублей, что на 22% больше, чем в минувшем году, добавил Кондратьев, отметив: сейчас в крае работают и готовятся к реализации 31 инвестиционный проект на сумму более чем в 108 млрд рублей.