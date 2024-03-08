Кубань и Казахстан достигли $270 млн товарооборота за прошлый год

Оборот товаров между Краснодарским краем и Казахстаном в прошедшем году составил порядка $270 млн. Кубанские организации отправляют в соседнюю страну удобрения и сельскохозяйственную продукцию.

Краснодарский край и Казахстан за прошлый год достигли $270 млн товарооборота. Кубанские компании отправляют в республику удобрения, пшеницу и кукурузу. Такую информацию озвучили в пресс-службе администрации края.

В РК развита аграрная отрасль, которая может заинтересоваться производством оборудования для пищевой промышленности и упаковки, а также машин для сбора урожая и их запчастей.

Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что у организаций Кубани богатый опыт партнерства с казахстанскими компаниями.

Губернатор выразил надежду, что эти связи будут укрепляться.

В то же время РК в России Даурен Абаев после переговоров с Вениамином Кондратьевы рассказал, что остался под большим впечатлением от региона. Отдельно он уделил внимание сочинской инфраструктуре.