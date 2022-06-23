Биткоин взял планку в 100 тысяч долларов

Минувшей ночью в ходе торгов на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance биткоин преодолел психологическую планку в сто тысяч долларов и поднялся в цене до $101 тысяч, показав рост в 5,63%.

Самая популярная в мире криптовалюта, биткоин, минувшей ночью в ходе торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance установил новый рекорд, преодолев психологическую план в $100 тыс – это случилось в 5:40 мск.

Рост составил 4,66% за сутки - до $100150,11, передает РИА Новости

Однако на этом биткоин не остановился, и уже через 2 минуты ускорил рост на 5,63%, до $101 тыс.

Впрочем, эксперты утверждают: это – далеко не предел, проча цифровой валюте скорый рост вплоть до $300 тыс. в текущей фазе роста.