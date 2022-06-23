Вестник Кавказа

Биткоин взял планку в 100 тысяч долларов

Биткоин взял планку в 100 тысяч долларов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в ходе торгов на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance биткоин преодолел психологическую планку в сто тысяч долларов и поднялся в цене до $101 тысяч, показав рост в 5,63%.

Самая популярная в мире криптовалюта, биткоин, минувшей ночью в ходе торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance установил новый рекорд, преодолев психологическую план в $100 тыс – это случилось в 5:40 мск.

Рост составил 4,66% за сутки - до $100150,11, передает РИА Новости

Однако на этом биткоин не остановился, и уже через 2 минуты ускорил рост на 5,63%, до $101 тыс.

Впрочем, эксперты утверждают: это – далеко не предел, проча цифровой валюте скорый рост вплоть до $300 тыс. в текущей фазе роста.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
740 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Биткоин снова взял новую вершину

Биткоин снова взял новую вершину

Биткоин вырос до нового рекорда

Биткоин вырос до нового рекорда

Биткоин: что это такое и почему он дорожает?

Биткоин: что это такое и почему он дорожает?

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Биткоин вплотную подобрался к психологической планке в $90 тысяч

Биткоин вплотную подобрался к психологической планке в $90 тысяч

Биткоин впервые в истории взял новую вершину

Биткоин впервые в истории взял новую вершину

Выборы в США подняли индекс доллара и стоимость биткоина

Выборы в США подняли индекс доллара и стоимость биткоина

Биткоин превышал психологическую планку в $70 тысяч

Биткоин превышал психологическую планку в $70 тысяч

Москва и Тегеран договорились о создании Ассоциации цифровой экономики

Москва и Тегеран договорились о создании Ассоциации цифровой экономики

Инфоповод. Азербайджан и Армения. Рухнул крипторынок. Смертельная беда в Афганистане. Чемпион НБА

Инфоповод. Азербайджан и Армения. Рухнул крипторынок. Смертельная беда в Афганистане. Чемпион НБА

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы