Биткоин впервые в истории взял новую вершину

Впервые в истории достигла цена самой популярной в мире криптовалюты преодолела рубеж в $77 тыс, выросши, казалось бы, всего на 1%, который и определил новые рамки ее влияния.

Биткоин берет новые вершины – самая популярная в мире криптовалюта перешагнула за отметку в $77 тыс, свидетельствуют данные торгов.

Рост, казалось бы, небольшой – всего 1%, но, учитывая текущую цену, он все же впервые преодолел психологический барьер в $77 тыч, передает РИА Новости.

Стоимость криптовалюты на бирже Binance к 22.:24 мск составила $76 847, хотя несколькими минутами раннее она перевалила за $77 тыс.