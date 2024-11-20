Вестник Кавказа

Биткоин вновь рекордно подорожал

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Криптовалюта биткоин сегодня установила новый рекорд, стоимость превысила $121 тыс. На торгах в минувшую пятницу биткоин превышал $118 тыс.

Биткоин продолжает расти на бирже, в пятницу утром его стоимость впервые в истории поднялась выше $119 тыс, затем выше $120 тыс и $121 тыс.

Согласно данным криптовалютной биржи Binance Market Data, биткоин торгуется сейчас на уровне $121 214,56, это исторический максимум.

Прежний рекорд криптовалюта установила перед выходными, в пятницу биткоин перешагнул порог в $118 тыс.

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