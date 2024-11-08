Биткоин перешагнул рубеж в $110 тысяч

Минувшей ночью стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - впервые в истории превысила 110 тысяч долларов.

Самая популярная в мире криптовалюта - биткоин – минувшей ночью совершила еще один прыжок в цене: она выросла примерно на 2,87%, впервые в истории превысив отметку в $110 тыс, следует из данных торгов.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance биткоин по состоянию на 2:32 мск дорожал на 2,87% за сутки - до $110 014, превысив психологический рубеж в $110 тыс, такое произошло впервые, пишет РИА Новости.

Напомним, накануне Центробанк России опустил курс доллара ниже 80 рублей, при этом установив курс евро выше 90 рублей. Сегодня американская валюта будет стоить примерно 79,75 рублей. Если курс доллара накануне, 21 мая, составил 80,31 рублей, то сейчас его стоимость упала на 56 копеек. Последний раз падение американской валюты ниже 80 рублей произошло в июне 2023 года.