Библиотека обрушилась в грузинском городе

Опубликовано: 20:40, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Городская библиотека, здание которой покрывалось трещинами последние пять лет, в итоге обвалилась в Хашури. Отсутствие жертв объясняется счастливой случайностью.

Здание городской библиотеки развалилось накануне в Хашури (Шида Картли). ЧП случилось буквально спустя несколько минут после того, как оно опустело после ухода детей, передают грузинские СМИ.

Интересно, что всего пять лет назад в библиотеке проводили ремонт, вскоре после которого стены начали трескаться. Городские власти были в курсе ситуации, но не предпринимали никаких мер. При этом в библиотеке были организованы детские кружки, которые каждый день посещали десятки несовершеннолетних. В здании работали порядка 20 сотрудников.

Накануне трагедии удалось избежать лишь чудом - за несколько минут до обрушения из читального зала вышли дети с занятия по английскому языку.

Власти Хашури никак не комментировали ЧП, передает Sputnik Грузия.