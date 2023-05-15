РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Библиотека обрушилась в грузинском городе

Библиотека обрушилась в грузинском городе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Городская библиотека, здание которой покрывалось трещинами последние пять лет, в итоге обвалилась в Хашури. Отсутствие жертв объясняется счастливой случайностью.

Здание городской библиотеки развалилось накануне в Хашури (Шида Картли). ЧП случилось буквально спустя несколько минут после того, как оно опустело после ухода детей, передают грузинские СМИ.

Интересно, что всего пять лет назад в библиотеке проводили ремонт, вскоре после которого стены начали трескаться. Городские власти были в курсе ситуации, но не предпринимали никаких мер. При этом в библиотеке были организованы детские кружки, которые каждый день посещали десятки несовершеннолетних. В здании работали порядка 20 сотрудников.

Накануне трагедии удалось избежать лишь чудом - за несколько минут до обрушения из читального зала вышли дети с занятия по английскому языку.

Власти Хашури никак не комментировали ЧП, передает Sputnik Грузия.

С Библии и Корана в России сняли возрастную маркировку

С Библии и Корана в России сняли возрастную маркировку

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
905 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version