Безопасность усилят на автозаправках в Махачкале

В мэрии Махачкалы сообщили о продолжении проверок городских АЗС. Также будут приняты меры по усилению безопасности. Взрыв на АЗС в Махачкале унес жизни 13 человек.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов потребовал от своих заместителей продолжить работу по проверке автозаправочных станций, которые находятся на территории города.

В начале планерки глава столицы Дагестана обсудил произошедший 27 сентября взрыв на автозаправке. Помимо проверок, он получил усилить безопасность на АЗС,

Взрыв на АЗС в Махачкале

Напомним, в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале погибли 13 человек, 11 получили ранения. В Дагестане был объявлен траур по погибшим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, фактический владелец станции Марат Джанхуватов задержан.