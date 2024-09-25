Вестник Кавказа

Безопасность усилят на автозаправках в Махачкале

Безопасность усилят на автозаправках в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В мэрии Махачкалы сообщили о продолжении проверок городских АЗС. Также будут приняты меры по усилению безопасности. Взрыв на АЗС в Махачкале унес жизни 13 человек.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов потребовал от своих заместителей продолжить работу по проверке автозаправочных станций, которые находятся на территории города.

В начале планерки глава столицы Дагестана обсудил произошедший 27 сентября взрыв на автозаправке. Помимо проверок, он получил усилить безопасность на АЗС,

Взрыв на АЗС в Махачкале

Напомним, в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале погибли 13 человек, 11 получили ранения. В Дагестане был объявлен траур по погибшим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, фактический владелец станции Марат Джанхуватов задержан.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пыльная буря накроет регионы в центре России - синоптики

Пыльная буря накроет регионы в центре России - синоптики

Гостиница «Киев» горела в Хасавюрте

Гостиница «Киев» горела в Хасавюрте

Ингушетию, Дагестан и Чечню предупредили об ураганном ветре

Ингушетию, Дагестан и Чечню предупредили об ураганном ветре

Сосновый бор благоустроят в Дербенте

Сосновый бор благоустроят в Дербенте

ДТП на трассе &quot;Кавказ&quot; в Дагестане закончилось со смертельным исходом

ДТП на трассе "Кавказ" в Дагестане закончилось со смертельным исходом

Полиция задержала владельца АЗС в Дагестане

Полиция задержала владельца АЗС в Дагестане

Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке

Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке

Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13

Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13

Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Ботлихский район обрел популярность среди туристов

Ботлихский район обрел популярность среди туристов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы