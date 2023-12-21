Безнал в автобусах обрел популярность в Дагестане

Безналичный расчет в общественном транспорте в Дагестане вырос в 3 раза. Дагестан занял первое место на Кавказе по данному показателю. Всего в этом году более 10 млн жителей СКФО пользовались безналом.

В 2023 году безналичный расчет в автобусах и маршрутах Дагестана обрел популярность – в 3 раза выросла оплата по сравнению с 2022-м, сообщает пресс-служба СБера.

В регионе совершили 4 млн тразакций – первое место среди республик СКФО. Далее идет Карачаево-Черкесия, где было совершено свыше 3,5 млн тразакций.

Всего в этом году жители Кавказа пользовались безналичным расчетом в общественном транспорте более 10 млн раз, что в 2,7 больше прошлогодних показателей.

"С начала года количество безналичных оплат за поездку с помощью эквайринга в Чечне выросло в сотни раз и достигло 1 млн. транзакций. По темпу роста это лучший результат на Юге России и СКФО"

- управляющий чеченским отделением банка Руслан Мизаев