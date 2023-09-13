РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Без воды на целый день останутся Геленджик и Новороссийск

Без воды на целый день останутся Геленджик и Новороссийск
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отключение воды анонсировали власти в нескольких населенных пунктах Краснодарского края. Причина – необходимость отремонтировать магистральный водопровод.

Воды не будет завтра в части Краснодарского края, предупредил глава Крымского района Сергей Лесь.

По его словам, только что на магистральном водопроводе случилась авария. Ее причина еще не установлена, однако работы по поиску неисправности уже ведутся.

"Без водоснабжения будут абоненты Крымского района, Новороссийска и Геленджика"

– Сергей Лесь

Воду отключат в 10:00 мск. До этого времени местным жителям и туристам рекомендуют запастись водой – как для питья, так и технической.

Предварительно сроки ликвидации аварии оцениваются в 18 часов. Еще шесть часов понадобится для возвращения водоснабжения на обычный уровень.

Почти 3 тыс жителей Ставропольского края остались без воды 

Почти 3 тыс жителей Ставропольского края остались без воды 

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
870 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version