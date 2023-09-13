Без воды на целый день останутся Геленджик и Новороссийск

Опубликовано: 23:24, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отключение воды анонсировали власти в нескольких населенных пунктах Краснодарского края. Причина – необходимость отремонтировать магистральный водопровод.

Воды не будет завтра в части Краснодарского края, предупредил глава Крымского района Сергей Лесь.

По его словам, только что на магистральном водопроводе случилась авария. Ее причина еще не установлена, однако работы по поиску неисправности уже ведутся.

"Без водоснабжения будут абоненты Крымского района, Новороссийска и Геленджика"

– Сергей Лесь

Воду отключат в 10:00 мск. До этого времени местным жителям и туристам рекомендуют запастись водой – как для питья, так и технической.

Предварительно сроки ликвидации аварии оцениваются в 18 часов. Еще шесть часов понадобится для возвращения водоснабжения на обычный уровень.