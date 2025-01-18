Без воды из-за аварии остались жители 15 улиц Симферополя

Коммунальная авария на магистральном водопроводе сегодня оставила без воды часть жителей столицы Крыма Симферополя – подача воды прекратилась в дома на 15 его улицах, восстановить ее подачу обещают до полуночи.

Жители нескольких улиц столицы Крыма Симферополя сегодня остались без воды: причиной этого стала авария на магистральном трубопроводе, сообщает пресс-служба водоснабжающего предприятия.

По крайней мере до 21:00 водоснабжения не будет на 15 улицах и прилегающих к ним улиц и переулков, передает " "АиФ-Крым".

Сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады местного водоканала, восстановить подачу воды коммунальщики обещают сегодня ближе к к 23:00.