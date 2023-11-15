Беспорядки в аэропорту Махачкалы обвалили спрос на отдых в Дагестане

В АТОР сообщили о падении спроса на туры в Дагестан. Причина – беспорядки в аэропорту Махачкалы в конце октября. Туристы отказываются от путевок в Дагестан.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе заявила об отказе туристов посещать Дагестан. По ее словам, спрос на отдых в республике упал на 30%.

В интервью «Известиям» она сообщила, что причиной отказа путешественников от поездок в Дагестан стали беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре этого года. Ломидзе подчеркнула, что недавние события послужили основанием для отказа многих туристов от путевок в Дагестан.

«События в Дагестане пришлись на начало низкого сезона, когда турпоток падает естественным образом. В норме снижение продаж на 10–15%, однако по Дагестану мы увидели падение до 30%»

- Майя Ломидзе

В то же время директор АТОР отметила, что Дагестан стал одним из регионов СКФО, который в этом году совершил прорыв на рынке внутреннего туризма.