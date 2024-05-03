Бесплатный автобус запустят в Невинномысске на Радоницу

С 8 до 17 часов в Невинномысске будет курсировать бесплатный автобус на местное кладбище. Об этом сообщил глава города.

В преддверии праздника Радоницы в Невинномысске будет запущен социальный автобус, который облегчит поездки родственников ушедших на кладбище. Эта инициатива призвана помочь людям почтить память усопших и сделать процесс посещения могил близких более комфортным.

«Он будет курсировать с 8 до 17 часов от конечного остановочного пункта в 6-м микрорайоне до центрального городского кладбища. Благодарим предприятия, предоставившие транспортные средства»

– Михаил Мененков

Социальный автобус поможет тем, кто не имеет возможности добраться до кладбища самостоятельно. Он позволит всем желающим посетить усопших родственников в день, так важный для всех православных – Радоницу. Это позволит многим семьям совершить памятные посещения могил своих близких, не испытывая неудобств и затруднений с дорогой.