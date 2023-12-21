Беспилотник атаковал судно у берегов Йемена

Неизвестный БПЛА нанес удар по судну неподалеку от порта Аден в Аравийском море. В результате нападения оно загорелось.

Атака совершена на не установленное пока судно у побережья Йемена. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок, который действует при британских ВМС (UKMTO).

По его данным, удар был нанесен по судну, которое находилось на расстоянии 60 морских миль от Адена. В результате обстрела начался пожар, однако с ним удалось быстро справиться.

В Центре не смогли предоставить подробной информации ни об атакованном судне, ни о том, кто запустил беспилотник.

Что происходит в Йемене?

Напомним, йеменские повстанцы хуситы стали наносить удары по торговым судам в Красном море вскоре после того, как Израиль начал операцию "Железные мечи" в ответ на нападение боевиков ХАМАС. Они утверждали, что стреляют только по целям, связанным с Израилем, и делают это в поддержку Палестины.

После удара США и Британии по военным целям хуситов несколько дней назад они заявили, что получили право атаковать и американские объекты. А накануне Вашингтон сообщил, что американским военным удалось перехватить судно из Ирана, которое везло оружие хуситам. В Центральном командовании США заявили, что именно такое вооружение использовали йеменские мятежники для ударов по торговым судам.