Бешбармак и баурсаки будут есть военные в Казахстане

Различные блюда национальной казахской кухни включат в рацион военнослужащих в Казахстане. В прошлом году казахскими блюдами в качестве эксперимента кормили нацгвардейцев, и те высоко оценили инициативу.

Казахская кухня скоро придет в армию Казахстана, сообщает Polisia.kz.

Инициатором нововведения выступает Национальная гвардия, войска которой на протяжении прошлого года имели возможность отведать традиционные блюда. Гвардейцы высоко оценили ее, и теперь блюда казахской кухни будут включать в рацион всей армии.

Уже в текущем году военных будут кормить в том числе бешбармаком (лапша с мясом и бульоном), сырне (баранина с овощами в казане), наурыз-коже (традиционный суп к празднику Наурыз), нарын (лапша с мясом), кеспе (суп с яичной лапшой), баурсаки (кусочки теста, жаренные во фритюре) и др.

"Внедрение национальных блюд в войсковое питание – это не просто кулинарное новшество, а важный шаг в укреплении боевого духа и сохранении культурной идентичности наших военнослужащих"

– заместитель главнокомандующего Нацгвардии по тылу Еркебулан Хамидуллин

Казахская академия питания "дала добро" на изменения, так как сытные традиционные блюда позволят быстрее восстанавливать организм после нагрузок.