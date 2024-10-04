Вестник Кавказа

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале состоялся матч между пограничниками из России и Азербайджана. Корабль Госпогранслужбы АР прибыл в порт столицы Дагестана накануне.

Футбольная встреча между азербайджанскими и российскими морскими пограничниками состоялся в Махачкале, пишет пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Дагестану.

Отмечается, что товарищеская игра между экипажами пограничных сторожевых кораблей береговой охраны завершилась со счетом 6:3 в пользу российских пограничников.

Стоит добавить, что корабль Госпогранслужбы АР прибыл 8 октября с неофициальным визитом в торговый порт Махачкалы. Он пробудет в дагестанской столице 3 дня.

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