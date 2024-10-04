Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

В Махачкале состоялся матч между пограничниками из России и Азербайджана. Корабль Госпогранслужбы АР прибыл в порт столицы Дагестана накануне.
Футбольная встреча между азербайджанскими и российскими морскими пограничниками состоялся в Махачкале, пишет пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Дагестану.
Отмечается, что товарищеская игра между экипажами пограничных сторожевых кораблей береговой охраны завершилась со счетом 6:3 в пользу российских пограничников.
Стоит добавить, что корабль Госпогранслужбы АР прибыл 8 октября с неофициальным визитом в торговый порт Махачкалы. Он пробудет в дагестанской столице 3 дня.