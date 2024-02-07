Беречь воду в Казахстане обяжут законодательно

Водные ресурсы Казахстана будут защищены на уровне законодательства. Парламент республики вынес на рассмотрение Водный кодекс, который должен позволить беречь природные ресурсы, что позволит улучшить уровень жизни в стране и успешно развивать экономическую сферу.
Предполагается, что в рамках кодекса организации республики будут обязаны устанавливать водосберегающие системы, повторно использовать водные ресурсы и не допускать технического использования питьевой воды.
Также власти ужесточат контроль над водоемами и их использованием. Предполагается, что будут проводиться меры по борьбе с незаконной эксплуатацией источников воды.
Кроме этого, будут ужесточаться требования к питьевой воде, которая поставляется населению.
"Эти и другие положения должны помочь нашему министерству реализовать стоящие перед ним задачи. Это формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, привлечение общественности к решению вопросов охраны и использования водных ресурсов, развитие ирригации и другие важные цели. Новый Водный кодекс отражает стремление нашей страны к балансу между эффективным использованием воды и ее сохранением для будущих поколений"
- министр водных ресурсов и ирригации Казахтана Нуржан Нуржигитов
Ранее о бережном использовании водных ресурсов страны заявлял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он призвал граждан не использовать питьевую воду для полива сада и мытья автомобилей.