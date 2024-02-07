Беречь воду в Казахстане обяжут законодательно

Власти Казахстана намерены беречь водные ресурсы страны на законодательном уровне. Предприятия страны будут обязаны применять энергосберегающие системы и отказаться от использования питьевой воды не по назначению.

Водные ресурсы Казахстана будут защищены на уровне законодательства. Парламент республики вынес на рассмотрение Водный кодекс, который должен позволить беречь природные ресурсы, что позволит улучшить уровень жизни в стране и успешно развивать экономическую сферу.

Предполагается, что в рамках кодекса организации республики будут обязаны устанавливать водосберегающие системы, повторно использовать водные ресурсы и не допускать технического использования питьевой воды.

Также власти ужесточат контроль над водоемами и их использованием. Предполагается, что будут проводиться меры по борьбе с незаконной эксплуатацией источников воды.

Кроме этого, будут ужесточаться требования к питьевой воде, которая поставляется населению.

"Эти и другие положения должны помочь нашему министерству реализовать стоящие перед ним задачи. Это формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, привлечение общественности к решению вопросов охраны и использования водных ресурсов, развитие ирригации и другие важные цели. Новый Водный кодекс отражает стремление нашей страны к балансу между эффективным использованием воды и ее сохранением для будущих поколений"

- министр водных ресурсов и ирригации Казахтана Нуржан Нуржигитов

Ранее о бережном использовании водных ресурсов страны заявлял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он призвал граждан не использовать питьевую воду для полива сада и мытья автомобилей.