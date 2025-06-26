Бердыев получил новых помощников в "Туран-Товузе"

В тренерском штабе ФК "Туран-Товуз" произошли изменения. В новом сезоне помогать наставнику команды Курбану Бердыеву будут два специалиста из Италии.

Тренерский штаб азербайджанского футбольного клуба "Туран-Товуз" пополнился двумя итальянскими специалистами. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Помогать главному тренеру Курбану Бердыеву в новом сезоне будут тренер по физподготовке Марко Касер и тренер по атлетической подготовке Винченцо Честаро. Кроме того, врачом команды стал казахстанский специалист Александр Корнилов.

Все они подписали с клубом соглашения, которые рассчитаны на один год.

Сезон 2024/25

В прошлом сезоне клуб из Товуза с 55 очками занял четвертую строчку в чемпионата Азербайджана. От "Араза-Нахчывана", финишировавшего третьим и получившего путевку в Лигу конференций, подопечные Бердыва отстали всего 3 очка.