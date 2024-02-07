Батайские огнеборцы потушили пожар на складе с картоном

Почти три часа потребовалось спасателям из донского Батайска, чтобы потушить масштабный пожар на складе с картоном – сейчас идет проливка пожарища, повторное возгорание ему не угрожает.

Донские пожарные справились с открытым огнем на складе с картоном в городе Батайске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 14:06 мск была объявлена ликвидация открытого горения"

- МЧС Ростовской области

Битва с огнем далась нелегко: чтобы локализовать возгорание, огнеборцам потребовалось почти полтора часа – сдаваться картон не хотел, но в 12:49 мск огонь локализовали на площади 800 кв м, передает "Интерфакс".

Сейчас на месте пожарища идет проливка – это делается для того, чтобы исключить повторное возгорание материала, способного тлеть достаточно длительное время.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, - добавили в МЧС региона.