Банковский счет оппозиционной партии "Лело" арестован в Грузии

Национальное бюро исполнения наказаний Грузии наложило арест на банковские счета оппозиционной партии "Лело". Ее лидера Мамуку Хазарадзе подозревают в уклонении от налогов.

Оппозиционная партия "Лело" сообщила, что Национальное бюро исполнения наказаний Грузии наложило арест на банковский счет партии.

Ранее Налоговая инспекция начала расследование по факту возможного уклонения от налогов лидера партии Мамуки Хазарадзе и его семьи. Власти подозревают, что, сдавая в аренду жилье для посла Германии, семья Хазарадзе не оформила договор официально и не платила налоги.

"Особый интерес представляет обстоятельство, по какой причине в декларации не была указана сделка, заключенная членом семьи Мамуки Хазарадзе с послом Германии"

- Антикоррупционного бюро Грузии

В "Лело" заявили, что против партии "идет нелепая и комичная атака".

Напомним, что партия "Лело" в составе коалиции "Сильная Грузия" намерена принять участие в муниципальных выборах, намеченных на октябрь 2025 года. По данным опроса GORBI, она занимает второе место по популярности у потенциальных избирателей с 10,7%.