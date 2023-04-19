Балкон обвалился под женщиной в Грузии

Опубликовано: 19:14, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жительница Западной Грузии пострадала от обрушения балкона в жилом доме. Она госпитализирована, у нее нашли сложные переломы. Больше никто не пострадал.

Один человек пострадал в результате ЧП с балконом в Самегрело - Земо Сванети, передают грузинские СМИ.

Инцидент случился в городе Джвари. Балкон жилого дома, на котором стояла 50-летняя женщина, неожиданно обрушился.

В результате невольная участница ЧП оказалась на балконе, расположенном под обрушившимся.

Она получила несколько переломов, предварительно они оцениваются как тяжелые. Пострадавшую доставили в больницу в Зугдиди, врачи устанавливают точный диагноз.