Баку запускает глобальную платформу прозрачности климата

Новую климатическую инициативу запускает Азербайджан, будучи председателем COP29, – это общемировая платформа, связанная с шагами по улучшению климата.

"Бакинская глобальная платформа прозрачности климата" была представлена сегодня Азербайджаном, который при этом выступил в качестве председателя 29-й сессии COP29.

Подробности инициативы озвучил во время "Диалога высокого уровня в области прозрачности климата" президент COP29 Мухтар Бабаев. По его словам, работа платформы позволит объединить мировое сообщество для достижения прозрачности шагов по улучшению климата.

"Наша задача в качестве председателя в COP29, поддержать всех участников процесса переговоров по изменению климата. Мы посетили недавно островные государства, в том числе самое крупное – Австралию. Также мы учитываем интересы малых государств, в частности, Андорры, Гайаны"

– Бабаев

Президент COP29 выразил уверенность, что прогресс в этой сфере возможен только при общем одобрении целей прозрачности и необходимости своевременного представления двухлетних отчетов о прозрачности (BTR).

Что касается Азербайджана, то Баку, уточнил Бабаев, представит свой отчет BTR на COP29, которая пройдет в ноябре.

Он пояснил, что с помощью инициативы Азербайджан рассчитывает по возможности добиться всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ЕФО) Парижского соглашения.

Кроме того, указал Бабаев, председательство COP29 собирается активизировать усилия по достижению прозрачности действий, связанных с климатом, для новых поколений.

"В этих рамках, чтобы обеспечить инклюзивность, совместно с партнерами, председательство продолжит организовывать семинары по подготовке BTR в различных географических регионах мира"

– Бабаев

Напомним, 25 сентября при организации Азербайджана состоится Диалог высокого уровня по глобальной климатической прозрачности, мероприятие пройдет на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. А в ноябре Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, иначе COP29. В масштабном событии примут участие несколько десятков тысяч иностранных гостей.