Азербайджан пока не согласился на встречу с Арменией в ходе заседания Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщил официальный представитель МИД АР Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что Баку дал согласие на встречу в брюссельском формате, которая не состоялась в прошлом году из-за отказа Армении принимать в ней участие. Сейчас, заявил дипломат, переговоры возобновятся по инициативе и при личном участии главы Евросовета Шарля Мишеля.
По словам Гаджизаде, Баку настаивает на том, чтобы неформальная встреча в Молдове с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Германии не стала заменой Брюссельскому формату.
"Однако окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет, учитывая, что детали рассматриваемой встречи не были подробно раскрыты"
- Айхан Гаджизаде