Опубликовано: 14:07, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана заявил, что Баку пока не дал окончательного согласия на участие в переговорах с Ереваном в столице Молдовы в рамках заседания Европейского политического сообщества.

Азербайджан пока не согласился на встречу с Арменией в ходе заседания Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщил официальный представитель МИД АР Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Баку дал согласие на встречу в брюссельском формате, которая не состоялась в прошлом году из-за отказа Армении принимать в ней участие. Сейчас, заявил дипломат, переговоры возобновятся по инициативе и при личном участии главы Евросовета Шарля Мишеля.

По словам Гаджизаде, Баку настаивает на том, чтобы неформальная встреча в Молдове с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Германии не стала заменой Брюссельскому формату.

"Однако окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет, учитывая, что детали рассматриваемой встречи не были подробно раскрыты"

- Айхан Гаджизаде