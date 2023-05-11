Армения атаковала Азербайджан у Зода

Опубликовано: 10:00, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения со вчерашнего вечера проводит провокацию в Зодском направлении Басаркечарского района, ведя обстрел азербайджанских позиций. В результате ранен один азербайджанский и четверо армянских военных. По последним данным, армянские ВС стягивают силы и технику у Зода, готовясь к новым провокациям.

Армянские ВС накануне вечером начали вооруженную провокацию, обстреляв азербайджанские позиции, сообщило министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что интенсивный огонь велся с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района из различных видов стрелкового оружия. Стрельба была направлена на противоположные позиции ВС АР, провокация была преднамеренной.

В МО АР сообщили также, что прицельным выстрелом с армянской стороны был тяжело ранен в голову азербайджанский военнослужащий-сверхсрочник Муслим Махмудлу, его сразу доставили в госпиталь.

В министерстве подчеркнули, что армянская сторона пошла на нарушение режима прекращения огня вопреки предупреждениям о необходимости остановить провокации и не допускать намеренной эскалации, так что вся ответственность за нее лежит на армянском военно-политическом руководстве.

Азербайджанские подразделения предприняли все необходимые ответные меры, действуя в направлении армянской провокации.

Утренние армянские провокации

Однако на этом армянские военные не остановились - сегодня утром они с тех же позиций обстреляли из минометов азербайджанские позиции, таким образом еще больше накаляя обстановку. Азербайджанские военные были вынуждены принять необходимые ответные меры.

Позже обстрел был продолжен, причем, кроме минометов, армянские военные задействовали крупнокалиберное оружие. В ответ на расширение провокаций ВС Азербайджана приняли решительные меры.

Кроме того, в Баку опровергли дезинформацию армянской прессы о якобы обстреле азербайджанской стороной медицинской машины.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Потери

В результате армянской провокации есть раненые.

С азербайджанской стороны, как говорилось выше, один человек был тяжело ранен прицельным выстрелом в голову.

С армянской стороны, по данным Минобороны РА, ранены четыре человека, двое находятся в удовлетворительном состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.

Армения продолжает провокации

Буквально в последние минуты Минобороны Азербайджана заявило об активности армянских подразделений: военные РА сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику в Зодском направлении, готовя таким образом почву для новой провокации.

"Еще раз заявляем, что вся ответственность за напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении"

— Минобороны Азербайджана

Армения готовится к встрече Алиева и Пашиняна

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров назвал вполне ожидаемой сегодняшнюю попытку нападения армянских войск на азербайджанские позиции на условной границе. "В течение ближайших трех недель должны пройти сразу три встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна – 14 мая в Брюсселе, 1 июня в Кишиневе и где-то между этими датами в Москве. Позиции Азербайджана значительно укрепились и на земле, и на международной арене за месяцы, прошедшие с последнего раунда переговоров высшего уровня. Прекращена контрабанда оружия и боевиков в Карабахский экономический район, и ни одна страна мира не пытается давить на Баку, как того хотят в Ереване. Пашиняну в таких условиях, разумеется, нужно как-то изменить расклад сил – если не улучшить свои позиции, то хотя бы ослабить позиции Алиева", - прежде всего сказал он.

"К сожалению, в арсенале Еревана есть всего две тактики: бездействие и бесплодные с военной точки зрения боестолкновения – которые складываются в стратегию максимального затягивания урегулирования. Режим Пашиняна не в состоянии добиться своего в диалоге с Баку, но и в очередной раз проигрывать, теперь на дипломатическом треке, не хочет. Поэтому в первую очередь власти Армении занимаются привычной для армянского истеблишмента имитацией внешнеполитической работы, которая сводится к мнимо примирительным заявлениям, неприемлемым, безосновательным требованиям и неуступчивости в переговорах. Ереван изображает, будто старается договориться с Баку, а на самом деле пустословит и бездельничает. Когда же усилия Азербайджана и посредников склоняют Армению к каким-то практическим шагам, немедленно устраивается кровопролитие. По мысли армянских стратегов, бои позволяют откатывать назад нежелательный для них прогресс в урегулировании", - отметил Андрей Петров.

Последствия боя у Зода

Эксперт подчеркнул, что максимум, чего сможет добиться Ереван боестолкновением у Зода – отмены той или иной встречи Ильхама Алиева с Николом Пашиняном. "На земле никакой выгоды из этого боя власти Армении не извлекут: весь периметр границы находится под контролем Баку, и азербайджанская армия постоянно начеку – тем более у одного из въездов из Армении в Восточный Зангезур (бой ведется у дороги Варденис-Агдере). Битва была проиграна заранее, но цели одолеть ВС Азербайджана в бою у Еревана и не было. Цель – объявить о невозможности в ближайшее время вести переговоры и, как следствие, встречаться на высшем уровне, прежде всего в это воскресенье в Брюсселе. В брюссельском формате режиму Пашиняна пришлось пойти на уступки и согласиться с требованием Баку встречаться без президента Франции Эммануэля Макрона. Европейские покровители Еревана очень хотят провести переговорный раунд у себя, Азербайджан отказывается работать в присутствии Макрона, отсюда формальное согласие армянских властей на неудобные для них условия. Но кровопролитие позволяет им отменить встречу", - указал он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Возможно, что Ереван постарается сорвать и встречу в Москве, к примеру, перенести ее на существенно более поздний срок, ведь пока что точная дата московского раунда не определена, а значит, его перенос не будет выглядеть (хотя бы в глазах самого Пашиняна) как отмена. Единственный раунд, который действительно интересует армянского премьера, – кишиневский, поскольку он будет проводиться на Саммите европейского политического сообщества, где Эммануэль Макрон 100% будет присутствовать. До 1 июня еще далеко, и к этому времени Ереван сможет сказать, что после боестолкновения у Зода 11 мая эмоции уже улеглись и можно наконец-то поговорить на высшем уровне. Никаких перемен в раскладе сил к тому моменту, разумеется, не произойдет, разве что Ереван еще больше настроит против себя Москву, а значит, Никол Пашинян приедет в Кишинев по-прежнему в слабой позиции и будет надеяться, что присутствие его европейских спонсоров как-то поможет агрессивным планам Еревана", - прогнозирует Андрей Петров.

"Курс Еревана на затягивание урегулирования – центральная проблема безопасности современного Южного Кавказа. Только ее решение поможет по-настоящему гарантировать мир и стабильность в регионе", - заключил старший аналитик "Вестник Кавказа".