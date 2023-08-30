Баку снова примет фестиваль Teknofest

В Азербайджане планируется провести новый фестиваль Teknofest. Он может состояться в ближайшее время в городе Баку.
Баку может еще раз принять аэрокосмический и технологический фестиваль Teknofest, соответствующие планы озвучили в компании Baykar, передает TurkicWorld.
"После победы в Карабахе мы провели в Азербайджане грандиозный фестиваль TEKNOFEST. Мы планируем в ближайшее время снова провести его в Баку"
– техдиректор Baykar Сельчук Байрактар
Сегодня фестиваль стартовал в турецкой столице, он продлится до 3 сентября.