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Баку снова примет фестиваль Teknofest

Баку снова примет фестиваль Teknofest
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджане планируется провести новый фестиваль Teknofest. Он может состояться в ближайшее время в городе Баку.

Баку может еще раз принять аэрокосмический и технологический фестиваль Teknofest, соответствующие планы озвучили в компании Baykar, передает TurkicWorld.

"После победы в Карабахе мы провели в Азербайджане грандиозный фестиваль TEKNOFEST. Мы планируем в ближайшее время снова провести его в Баку"

– техдиректор Baykar Сельчук Байрактар

Сегодня фестиваль стартовал в турецкой столице, он продлится до 3 сентября.

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