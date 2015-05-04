Вестник Кавказа

Баку рассчитывает на скорое открытие посольства в Ханое – посол

Вьетнам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Азербайджана во Вьетнаме заявил, что скорый визит главы Компартии Вьетнама в Баку имеет особое значение. Он выразил надежду на скорое открытие посольства.

Азербайджанский посол во Вьетнаме Шовги Мехдизаде заявил, что предстоящий визит главы вьетнамской Компартии То Лама в Баку имеет историческое значение на новом этапе развития стран.

Он отметил, что это первый визит руководителя партии с момента установления дипотношений между Баку и Ханоем, а также первый визит генсека с момента вступления на пост.

Дипломат выразил надежду, что Азербайджан и Вьетнам достигнут прорыва после встречи глав стран. Посол добавил, что Баку ожидает скорого открытия посольства в Ханое.

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