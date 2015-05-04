Баку рассчитывает на скорое открытие посольства в Ханое – посол

Посол Азербайджана во Вьетнаме заявил, что скорый визит главы Компартии Вьетнама в Баку имеет особое значение. Он выразил надежду на скорое открытие посольства.

Азербайджанский посол во Вьетнаме Шовги Мехдизаде заявил, что предстоящий визит главы вьетнамской Компартии То Лама в Баку имеет историческое значение на новом этапе развития стран.

Он отметил, что это первый визит руководителя партии с момента установления дипотношений между Баку и Ханоем, а также первый визит генсека с момента вступления на пост.

Дипломат выразил надежду, что Азербайджан и Вьетнам достигнут прорыва после встречи глав стран. Посол добавил, что Баку ожидает скорого открытия посольства в Ханое.