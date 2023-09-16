Баку рассчитывает на мирный договор с Ереваном до конца года

Опубликовано: 10:30, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Помощник президента Азербайджана заявил, что Карабах – внутренний вопрос Баку. Он добавил, что "выборы президента" фейкового режима на территории Азербайджана – серьезная провокация.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев в интервью российскому изданию ТАСС сообщил, что Азербайджан не намерен обсуждать ни с Ереваном, ни третьей стороной вопросы, которые ставят под сомнение суверенитет и целостность страны.

Карабах - внутренний вопрос Азербайджана

Он подчеркнул, что попытки вмешательства во внутренние дела Баку различными способами будут провалены. Гаджиев напомнил, что Карабах – это внутренний вопрос Азербайджана, а попытки оспорить это контрпродуктивны с точки зрения перспективы достижения мира на Южном Кавказе.

Помощник отметил, что в последние действия Еревана в регионе нанесли серьезный ущерб армяно-азербайджанскому урегулированию. Он заявил, что, несмотря на декларативное признание властями Армении территориальной целостности Азербайджана, Ереван по-прежнему выделяет средства на содержание фейкового режима, который был создан Арменией на территории Азербайджана.

"По всему периметру подпитываемой Арменией "серой зоны" в Карабахе армянские незаконные вооруженные формирования проводят массовое минирование наших территорий — как будто более 1 млн мин, заложенных Арменией на наших землях до 2020 года, им было недостаточно. Можно констатировать, что Армения использует мины в качестве оружия массового поражения против азербайджанцев — только лишь за период после 44-дневной войны 2020 года жертвами мирного террора стали более 300 наших граждан"

- Хикмет Гаджиев

"Выборы" в Карабахе осудил весь мир

Гаджиев также назвал так называемые "выборы президента" сепаратистского режима на территории Азербайджана серьезной провокацией, которую осудило все мировое сообщество. Он добавил, что "выборы" нарушают законодательство АР и нормы международного права.

Тем не менее, помощник ответил, что Азербайджан привержен мирному урегулированию и выразил надежду, что подписание мирного договора между Баку и Ереваном состоится до конца года. Он призвал Ереван зафиксировать территориальную целостность Азербайджана подписью и отказаться от вмешательства во внутренние дела Баку.

"Мы призываем армянское руководство не мешать процессу интеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в наше государство и не работать на подрыв суверенитета нашей страны"

- Хикмет Гаджиев

Говоря о российско-азербайджанских отношениях, Гаджиев напомнил, что в 22 февраля 2022 году страны подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, которая подняла отношения между Москвой и Баку на новый уровень. Помощник уверен, что усилия Азербайджана и России помогут урегулировать самые сложные вопросы, которые сейчас назрели в регионе.